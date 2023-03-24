敘利亞美軍基地疑遭伊朗無人機襲擊，造成1死6傷，美軍隨即向敘利亞東部的親伊朗武裝組織發動多輪空襲，造成8人死亡。針對中東的局勢，美國會怎麼處理？前立委郭正亮表示，美國恐會挑起戰爭。

針對中東的局勢，美國會怎麼處理？郭正亮24日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國當然是挑起戰爭，它在俄烏、中東最大的籌碼就是軍事，阿拉伯半島那麼多基地。伊朗支持的敘利亞，因為去炸了美國某個基地，美國立刻報復，它就希望打越大越好。

郭正亮接著指出，美國的論述非常清楚，俄羅斯、伊朗根本不值得信任，你還跟他談？所以美國接下來的動作，一定是去挑起跟伊朗的衝突。因為以色列本來就想打伊朗，在兩個禮拜前，本來就已經計畫好要打伊朗。伊朗的核濃縮已經快到武器級別了。

郭正亮點出，美國在中東挑起戰爭，向來如此，又不是第一次。以色列是納坦雅胡執政，他也是極右，現在群眾示威，批納坦雅胡的外交政策全部失敗。因為以色列是要結合遜尼派，對抗伊朗，哪知道遜尼派跟伊朗合作，認為被沙烏地阿拉伯跟阿聯酋擺了一道，可能「見笑轉生氣」。於是去打伊朗，這就跟美國有了共同利益。