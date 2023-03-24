台南東區晚間傳出火警 「五村燕餃」遭烈焰吞噬

今天晚間9時許台南市東區發生嚴重火災，崇德十五街「五村燕餃」遭大火燒毀，火勢延燒到後方，台南市消防局獲報後出動中正分隊、仁德分隊、南門分隊、和緯分隊、大橋特搜分隊、大灣分隊、崇善分隊、後甲分隊、復興分隊、德興中隊、德興分隊、東門分隊、永華分隊、灣裡分隊、第七大隊馳援，目前尚未控制。
民眾晚間在臉書社團「台南式 Tainan Style」的貼文，東區嚴重火災，崇德十五街五村燕餃燒毀，火勢延燒到後方，目前尚未控制。火勢目前蠻大的，請不要靠近圍觀。不少台南看到紛紛留言：期望人員平安。
今天晚間9時許台南市東區發生嚴重火災，崇德十五街「五村燕餃」遭大火燒毀，火勢延燒到後方，台南市消防局獲報後出動中正分隊、仁德分隊、南門分隊、和緯分隊、大橋特搜分隊、大灣分隊、崇善分隊、後甲分隊、復興分隊、德興中隊、德興分隊、東門分隊、永華分隊、灣裡分隊、第七大隊馳援，目前尚未控制。
民眾晚間在臉書社團「台南式 Tainan Style」的貼文，東區嚴重火災，崇德十五街五村燕餃燒毀，火勢延燒到後方，目前尚未控制。火勢目前蠻大的，請不要靠近圍觀。不少台南看到紛紛留言：期望人員平安。
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