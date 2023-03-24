台積電24日公告2022年度限制員工權利新股配發狀況，當中魏哲家與24名資深副總經理及總經理持股信託，高階主管本次總共獲得2,110張，魏哲家共獲得400張，為當中獲得數量最多的主管，另外24名高階主管分別獲得45張至110張不等。
以台積電24日收盤價539元計算，魏哲家獲得股票市值高達2.16億元，其他高階主管獲得股票市值分別為2,426萬元，最高則獲得將近6,000萬元，收穫相當豐厚。
台積電（2330）2022年限制員工權利新股配發概況出爐，其中總裁魏哲家共配得400張，為本次獲得配發張數最多的高階主管，且以24日收盤價539元計算，市值高達2.16億元。
台積電24日公告2022年度限制員工權利新股配發狀況，當中魏哲家與24名資深副總經理及總經理持股信託，高階主管本次總共獲得2,110張，魏哲家共獲得400張，為當中獲得數量最多的主管，另外24名高階主管分別獲得45張至110張不等。
以台積電24日收盤價539元計算，魏哲家獲得股票市值高達2.16億元，其他高階主管獲得股票市值分別為2,426萬元，最高則獲得將近6,000萬元，收穫相當豐厚。
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