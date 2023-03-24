有騎士在高雄鳳山一處路口看見執勤員警熱心地推輪椅人士過馬路，但卻有網友則認為一旁滿滿的機車違停在騎樓、行人道，根本也無法讓輪椅人士輕鬆通過。

暖心警察！高雄市鳳山區維新路與光遠路口，由於該路段傍晚時間車流量大，因此有交通警察在此交通指揮，然而，一旁有位坐輪椅的男子要過馬路，熱心警察發現後，便上前推著輪椅協助過馬路；警察的有愛行為也被網友讚爆「暖心」、「這警察不錯」，但有網友則認為「那人行道跟騎樓停滿了車欸」。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，日前上傳1段51秒影片，從影片中可見，拍攝地點位於高雄市鳳山區維新路與光遠路口，由於傍晚時間，該地段車流量多，可見有名交通警察在指揮交通，警察看到1名坐著輪椅的男子，熱心地上前幫忙，推著輪椅協助該對方過馬路；該粉絲專頁也在貼文寫下「有愛心的警察」。

有騎士在高雄鳳山一處路口看見執勤員警熱心地推輪椅人士過馬路，但卻有網友則認為一旁滿滿的機車違停在騎樓、行人道，根本也無法讓輪椅人士輕鬆通過。（翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

影片一出，網友紛紛留言表示「高雄暖心警察」、「暖心」、「這警察不錯」、「每天都經過這條路，滿常看到警察扶患者過馬路的，右邊就是醫院」；不過，另外有眼尖網友則表示「可悲的是，即使警察幫他推到人行道，他也無法繼續通行，因為人行道是滿滿的機車違停」、「那人行道跟騎樓停滿了車欸」、「騎樓停成這樣警察不處理，輪椅過了這個路口還是只能繼續走車道上」。