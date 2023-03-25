總統蔡英文推動「2025非核家園」，核二廠二號機已於14日除役。根據《工商時報》綜合外電報導，近日法國國會以壓倒性的票數、通過興建6座核電廠的計畫。《政客迷因》粉專指出，不只法國，廢核的德國也偷偷暫停廢核計畫。

《政客迷因》日前在臉書粉專指出，不只法國，廢核的德國也偷偷暫停廢核計畫，歐盟更把核電當綠電看待，全世界都覺得現在不該反核、不能廢核，想不到吧？全世界都在背刺民進黨。

根據《工商時報》去年8月報導，外媒引述德國官員說法指出，因俄羅斯減少天然氣供應，導致德國恐面臨能源短缺危機，已規畫延後關閉該國最後3座核電廠，這也意味德國將首度違背20年來奉為圭臬的廢核政策。

針對法國通過興建6座核電廠，PTT網友則紛紛表示，「核電的重點在於降低對天然氣的依賴，避免整個國家被單一能源玩死，對法國來說，核電、綠電兩個不會互相取代」、「會相信綠電取代核電的人，大概也會相信地球是平的吧」、「反觀某國，缺電還說謊」、「不會用愛發電？」

也有網友認為，「世界各國都以無碳能源為趨勢，反觀蔡政府」、「不是很愛說接軌國際嗎？現在又不接軌了」「歐洲都在用核電了，反觀台灣，笑死，無腦反核」。