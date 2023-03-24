受此消息影響，Block23日股價暴跌14.82％，每股報61.88美元，較2021年8月高點下滑約78％。
興登堡表示，經過兩年調查後，他們發現Block透過發布「虛假與重複帳戶」的誤導性數據，「混淆」旗下P2P支付服務Cash App真實用戶數量。
興登堡亦指控，Block以「掠奪性貸款與費用」方式剝削低收入者與少數族群，後者是該公司承諾服務的對象。
但Block隨即發表聲明駁斥，認為該報告「內容不實、充滿誤導」，目的在於矇騙與混淆投資人。該公司正研議對於興登堡採取法律行動。
繼印度阿達尼集團（Adani Group）後，線上支付公司Block成為美國放空機構興登堡投顧（Hindenburg Research）最新狙擊目標。興登堡23日發布報告，指控推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下的Block（前身為Square）涉及浮報用戶數量並實施掠奪性貸款策略。
受此消息影響，Block23日股價暴跌14.82％，每股報61.88美元，較2021年8月高點下滑約78％。
興登堡表示，經過兩年調查後，他們發現Block透過發布「虛假與重複帳戶」的誤導性數據，「混淆」旗下P2P支付服務Cash App真實用戶數量。
興登堡亦指控，Block以「掠奪性貸款與費用」方式剝削低收入者與少數族群，後者是該公司承諾服務的對象。
但Block隨即發表聲明駁斥，認為該報告「內容不實、充滿誤導」，目的在於矇騙與混淆投資人。該公司正研議對於興登堡採取法律行動。
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