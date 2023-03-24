受此消息影響，Block23日股價暴跌14.82％，每股報61.88美元，較2021年8月高點下滑約78％。

興登堡表示，經過兩年調查後，他們發現Block透過發布「虛假與重複帳戶」的誤導性數據，「混淆」旗下P2P支付服務Cash App真實用戶數量。

興登堡亦指控，Block以「掠奪性貸款與費用」方式剝削低收入者與少數族群，後者是該公司承諾服務的對象。

但Block隨即發表聲明駁斥，認為該報告「內容不實、充滿誤導」，目的在於矇騙與混淆投資人。該公司正研議對於興登堡採取法律行動。