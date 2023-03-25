1名阿姨騎機車「大切西瓜」闖紅燈逆向，還一路看著逆向車道的汽車，下秒直接撞到騎士。

這真的閃不掉！有騎士行駛在台南市歸仁區大吉街上，在接近大順街口時，驚見前方有位著機車的阿姨「切西瓜」，而且還闖紅燈逆向，不僅如此，眼睛還一直看著對向車道的轎車，下秒，騎士就背阿姨迎面撞擊，而阿姨也大喊「啊」的一聲，這起車禍事故也讓騎士無奈嘆氣「闖紅燈又逆向還看對向車道，我都不知道要怎麼閃」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段55秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市歸仁區大吉街與大順街口，騎士在大吉街直行接近大順街前，前方突然出現1名穿著粉色女阿姨騎機車「切西瓜」，不僅闖紅燈逆向，還不斷看著對向來車，當阿姨回神後「啊」了一聲，騎士也被阿姨正面撞擊，疑似撞擊的瞬間，阿姨的膝蓋被撞到，還摸了一下自己的膝蓋；該頻道也在標題寫下「闖紅燈又逆向還看對向車道，我都不知道要怎麼閃」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這個一次就要讓她痛了，平常一定是慣犯，直接習慣性逆向」、「這個真的閃不掉沒錯」、「你都這麼慢了，慢到停下來她還是會撞上來」、「很多阿桑跟老人都這樣騎，左轉靠左邊」、「這個敏捷點滿也閃不掉了」、「她騎得很自然欸，這個不能輕易和解」、「活了46年，第一次看到在這個位置，還會被逆向的撞上」、「能活到今天算奇蹟」。