整體來看，花旗台灣今年再接再厲，續推公益碳權，並串聯企業內部客戶，發揮綠能綜效。

2021年，花旗集團承諾於2050年達成淨零碳排的目標，包含2030年前達到自身營運的零碳排。響應集團永續目標，花旗（台灣）銀行也設置推動永續發展業務單位–ESG Taskforce，讓淨零碳排能由上而下，與業務營運作結合，發揮金融業的正向影響力，期望能與客戶共同實踐低碳永續經濟。

花旗台灣將節能減碳的成果公布，截至2022年11月的最新數據顯示，花旗（台灣）銀行人均用電與用水量，與上一年度相比，分別下降14.31％與4.59％；此外，透過有效的分類與回收機制，廢棄物的年度回收量已呈倍數增加，進而減少焚燒垃圾產生的碳排。

此外，花旗（台灣）銀行積極攜手利害關係人，將減碳與社會公益做結合，發揮金融業的正向影響力。2022年，花旗與新北市政府、RE-THINK 重新思考環境教育協會合作推動環境教育，在新北市府B1進行低碳場域改造，透過創意改造的垃圾桶，具體提升民眾垃圾分類意願從41.9％至87.8％，回收行為正確率更從26％提升至53％，此舉不僅是六都首例，也寓教於樂，協助民眾建立正確觀念。

與陽光伏特家及台灣綠能公益發展協會合作，首創國內公益碳權，花旗（台灣）銀行已在去年落實。藉由幫助脊髓損傷潛能發展中心，汰換高耗能燈具，並取得碳權認證，未來十年內，預計將能節省130萬元電費支出、累積約180噸減碳量，相當於每年1,500棵樹的減碳量，讓綠色經濟能夠成為幫助社福團體的永續力量。