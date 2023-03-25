車子緩緩駛進台南科學園區，相較於其他廠辦大樓，全訊科技總部低調安靜，走進建物內，展示間、產線完全禁止攝影；此外，「只要你的背景與中資有一絲絲關係，連公司大門都不能踏進來。」全訊的員工提醒。

萬分嚴謹，不是沒有原因。全訊科技的大客戶是國家中山科學研究院（簡稱中科院），近年來每年貢獻全訊約八成營收，中科院的天弓、天劍、雄風等自製飛彈，全都搭載全訊生產的微波功率放大器。

隨著國際地緣政治情勢惡化、全球與台灣軍工產業成為資本市場的熱門題材之一，對比於火熱的題材效應與股價表現，台灣軍工產業的實力與前景，究竟如何？

「我們是很爭氣的，但⋯⋯很多事只能做，不能說。」幾位中科院的前主管如此形容台灣軍工神祕面紗底下的硬實力。而從一家重量級外資機構的近期動向，也能獲得一定程度佐證。

2月初，挪威央行主導的挪威主權基金公布截至去年底整體投資狀況。這家全球最大投資機構，至去年底一共在63國投資了9228檔個股，持股總市值高達8803億美元；眾所皆知，在嚴謹的道德規範下，挪威主權基金向來對軍工產業類股興趣缺缺，國際軍工大廠如洛克希德．馬汀、諾斯洛普．格魯曼、空中巴士等，都無法成為這家超級基金的研究對象。

但在這份名單中，被認為是「台灣最高純度軍工股」的兩家企業，卻悄悄入列；更令人意外的是，其中之一，竟是掛牌上市未滿一年半、資本額僅6.8億元的「小公司」全訊。而且，挪威主權不買則已，這一買，根據資料，就取得全訊2.58％股權，若以去年年報所揭露的大股東持股計算，挪威主權基金或許已是全訊的第三大股東。

至於另一家受青睞的台灣業者則是漢翔工業，挪威主權基金的買進手筆同樣不小。資料顯示，至去年底對漢翔持股比率達到2.49％，應可躋身漢翔的前五大股東之列。

「我沒有深入研究軍工產業，但從挪威主權基金買股的角度來說，至少有兩個意義。」一位資產管理業研究員分析。

首先，軍工業很容易被認定為「邪惡產業」，在ESG當道的時代，不易贏得法人機構認同，「但連『ESG基本教義派』的挪威主權基金都買進台灣軍工企業，那麼，國內外法人面對台灣軍工企業時，道德層面的牽絆必能降低不少。」

再者，挪威主權基金的設立初衷，是追求「中、長期穩健增長」的投資，「也就是說，挪威央行研究團隊對這兩家台灣軍工業者的長期成長，應有一定信心。」

詢問幾位曾參與飛彈計畫的中科院前高層主管，談及台灣的飛彈實力，口徑一致：「在全世界排名前五！」至於公司晶片放在天弓飛彈裡的全訊科技董事長張全生，更直言「台灣飛彈實力絕對是全球前三名。」

「很多國家都想跟台灣買飛彈。」一位中科院主管表示，2015年法國巴黎航空展上，轉型為行政法人的中科院首度展出飛彈研發成果，「當時就造成轟動。」只不過，「台灣軍品出口有嚴格管制。因為不想介入其他區域的問題，尤其，台灣又有特殊外交環境。」國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲的解釋，凸顯台灣軍工產業的另一現實：即使具有國際競爭力，卻難以外銷。

挪威主權基金入股、國防預算猛增、火車頭中科院能量釋放，軍工產業紅得有理，但從台灣國防工業發展歷程來看，國家政策的一致延續，將是軍工產業火力能否綿延擴大的關鍵因素。