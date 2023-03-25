「若是30年前，有24小時的心電圖，就可以精準發現病患的問題所在。」長佳智能董事長陳明豐，接受《財訊》採訪時表示，透過醫療人工智慧的應用，不管在醫學影像、醫學研究、遠距醫療等，都可以大幅縮短醫療照護的流程，讓病患、醫院都得到最大的幫助。

AI人工智慧浪潮席捲全球，這股風潮也開始大量應用在醫療。作為台灣很早就投入人工智慧醫療領域的長佳智能，與中國醫藥大學體系醫院長期合作，透過授權取得巨量醫療數據，以及各專科領域的醫師投入，成為台灣很少數能成功商業化的醫療人工智慧廠商。

元富證券報告指出，台灣有20多家醫學中心，每家都做出獨特領域的醫療人工智慧模型，但不一定有力氣做商業化推廣。而長佳智能則是少數同時擁有醫療大數據資料，龐大的醫師體系，及系統化雲端平台，得以完成一站化的AI醫療軟體，在業界中打造出一道堅固的護城河，享有較高的市場評價。

這一路走來，長佳智能董事長陳明豐扮演關鍵角色；他曾任台大醫院院長，《財訊》分析，從醫界跨足科技領域，將AI大數據與醫療診斷兩項專業背景緊密的結合，是長佳智能站在極佳起跑點的一大關鍵。

從醫界進軍AI醫療研發

陳明豐直言，30年前他在當心臟科醫師時，就認為透過「數位科技」的協助，醫療診斷會更有加分的效果。舉心電圖為例，過去病患大多因為感到身體不適，才會到醫院檢查，若當下心電圖反應是正常的，醫師很難在第1時間做出正確判斷。但有了科技輔助之後，現在有了24小時心電圖隨時監測，就可以及時精準診斷。

陳明豐接受《財訊》採訪時說，當時為了加速醫療體系的科技化，台大醫院與台大電機系合作，他是主要參與者之一，負責提供醫療相關的數據，與電機系工程師們合作，完成協助醫療工作的科技產品。因為有了這一層關係，埋下往後投入醫療人工智慧的種子。

從台大醫院退休後，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海力邀陳明豐加入，專注於醫療人工智慧研發的長佳智能，正式起步。

《財訊》分析，相較於許多科技大廠都投入到醫療AI領域，規模較小的長佳智能如今取得較好的成績，例如「圖像紀錄傳輸系統」、「骨齡輔助診斷系統」、「心電圖分析軟體」，以及「醫學影像傳輸裝置」等4項已取得台灣食藥署醫材許可證。其中，「圖像紀錄傳輸系統」也已取得美國FDA（食品藥物管理局）的許可。