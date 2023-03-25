根據《財訊》報導，今年2月，經濟部公布國家發明創作獎得獎名單，這項每兩年舉辦一次的評選，20年來得獎者不乏資通訊、生技醫藥、循環經濟等領域的上市櫃公司；但在這次的金獎名單中，卻首度頒給「營建業建築工法」，在業耕耘18年的Alfa Safe耐震系統工法創辦人戴雲發，終於獲得國家級的肯定，十分難得。

「這次得獎，連我二哥還特別送花來⋯」談起獲得殊榮，戴雲發仍不忘提起他最敬重的二哥，也就是在疫情期間帶領國內26家工具機廠商，有「工具機口罩國家隊隊長」之稱、台灣瀧澤科技董事總經理的戴雲錦，一直以來是督促戴雲發一股重要的力量。

淡定到肯定 二哥送花致意

過去聽到戴雲發所做的事，戴雲錦總是淡淡回應「嗯！還不錯，」砥礪還要做更好。但這次卻送花來，戴雲發心中自知，這是二哥肯定「戴雲發做得好！」

《財訊》報導指出，過去，為了推廣建築安全的重要性，戴雲發投入耐震系統工法研發、創辦建築安全履歷協會，身為結構技師的他，曾深入地震災區場勘建物倒塌成因，提倡建物要防範「軟腳蝦」，更要避免工地施工品質不良與監工不實。於是投入研發耐震系統工法，從鋼筋、模板結合自動化工業，採鋼筋一體成形，預組套用在梁柱上，最能避免人為疏失的問題。

然而，在推廣建築安全這一條路，一路走來不簡單。原本，戴雲發是以結構技師身分，打算利用工作之餘，預設5年的時間，以半公益的方式推廣這套系統化工法，殊不知這輩子就這樣「蹽落去」。

回想推廣的過程，戴雲發經常面臨殘酷的現實，他對《財訊》報導表示，「特別是看不到的地方，誰會在意？」建商寧願花200萬在燈光，或花在大廳上1組沙發，也不願意埋單藏在混凝土裡的鋼筋。

另一方面，鋼筋預組產品要量化，誰來教加工廠？戴雲發因此自掏腰包全省跑透透，免費輔導30幾個加工廠學會這項技術，親自下海培訓200多個工班。為了讓大家看到「看不見的工法」，他舉辦工地觀摩會、教大家綁鋼筋，親眼看到綁鋼筋也能綁得像藝術品，以提升建築與居住安全。