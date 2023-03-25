桃園市長張善政日前將供奉在桃園忠烈祠的日本天照大神等神祇送回國，引來無黨籍立委高金素梅讚聲。而她23日在臉書發文控訴，她在就日本神祇與原住民白色恐怖受害者議題質詢文化部、教育部首長時，對方卻顯得不知所措，讓她氣得痛批，蔡政府的轉型正義，又再次切割原住民族了。

高金素梅17日在臉書發文表示，對於桃園市政府所做的這個決定，要給張善政按個讚，因為這是對原住民抗日歷史轉型正義，一次很有意義的回應。高金素梅也希望，有更多的地方首長能像張善政一樣，為台灣原住民所渴望的歷史轉型正義有所行動。

「執政者高喊轉型正義，卻切割了原住民族在日據時代被殖民的歷史傷痛；執政者的轉型正義政策，只聚焦在戒嚴時期白色恐怖歷史，卻又漠視原住民族在白色恐怖歷史事件上的轉型正義」。高金素梅23日在臉書發文說明，賽夏族人日進春是苗栗縣南庄鄉白色恐怖事件中，唯一具有原住民身分的受害者，更是第一位在白色恐怖罹難的原住民。

高金素梅提到，她在去年12月6日，將日進春後代的期望，行文給行政院人權及轉型正義處，希望希望將歷史真相公諸於世，並恢復日進春在蓬萊國小教師職位，還給日一個尊嚴。而針對她的行文行政院回覆，已請文化部、教育部研議，但是在23日，卻看見兩個部會的首長不知所措，高金素梅痛批，執政者的轉型正義，又再次切割原住民族了。