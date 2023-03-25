全球半導體業競爭激烈，日媒指出，雖然半導體市場自2022年夏季起大幅下滑，但台積電並未放慢投資的腳步，報導稱台積電2奈米台灣工廠正如火如荼興建中，反觀競爭對手三星因晶片良率不佳陷入苦戰，美廠英特爾更是遠遠落後台積電。

根據日經中文網報導，台積電最尖端晶片工廠的建設已按照計劃啟動，在2奈米方面，新竹預計蓋4個工廠、2025年開始量產，報導稱2奈米工廠建設如火如荼，運輸資材的卡車頻繁來往其間。

報導指出，全球半導體行業，尤其是最近3年各廠商之間的差距拉大，回顧疫情在全球蔓延的2020年春季，台積電推進了當時最先進的5奈米晶片量產。反觀最大的競爭對手三星，雖然也涉足5奈米晶片，但因良率沒有提高陷入了苦戰，至於英特爾更是遠遠落後，該行業自此進入台積電獨強時代。

台積電2022年年底成功量產3奈米晶片，借著這種勢頭啟動了2奈米晶片的新工廠建設，報導分析，生產2奈米晶片的難度特別高，但對晶片業來說也具有重要意義，因為如果台積電成功量產，將更加強其掌握全球尖端晶片市占率逾9成的壟斷地位。