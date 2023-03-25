最新研究發現，喝咖啡與感覺像心臟漏跳一拍、或心臟要跳出來等稱為「心房早期收縮」的心悸症狀無關，可能與另一種心律不整症狀有關。此外，有喝咖啡的人，平均當天走路步數較多，但是睡眠時間減少，都可能進一步影響整體健康狀況。

綜合美聯社、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國加州大學一份有關喝咖啡對人體急性影響的研究22日刊登在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）。研究人員密切監控100名20至70多歲受試者的生活，請他們配戴能記錄心臟訊號的心電圖裝置、追蹤腳步步數、睡眠及血糖的裝置，並且安裝能追蹤受試者位置的App，以確定受試者是否進入咖啡店消費。研究人員接著傳送指令，規定受試者哪幾天能喝咖啡，哪幾天不能，以此分析喝咖啡與心臟收縮、步數、睡眠之間的關聯。

研究發現，喝咖啡並不會增加常見心悸症狀「心房早期收縮」（Premature atrial contraction）風險，心房早期收縮感覺像「心臟漏跳一拍」或「心臟快跳出來」，這種情形相當常見，通常不會對人體造成大問題，但能被用來預測更嚴重的常見心律不整症狀「心房顫動」（atrial fibrillation），罹患心房顫動可能引發血栓，進而導致中風或心臟衰竭。

不過研究確實發現，一天喝2杯咖啡以上的人出現另一種心律不整現象「心室早期收縮」（Premature ventricular contraction）。「心室早期收縮」的感覺也像心臟漏跳一拍或心臟猛烈撞一下，這種情形同樣相當常見，而且不嚴重，美國克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）指出，多數人每天至少會經歷一次心室早期收縮，通常在高頻率出現時才會構成問題，報導指出，如果患者長年經歷高頻率的心室早期收縮，會導致心臟衰竭。

除了心律不整，這項研究也發現，有喝咖啡的人，當天平均步數較沒喝咖啡的人多出約1000步，分別為10646步與9665步。過去有大型研究顯示，每天額外步數與死亡率下降6-15%有關。

不過有喝咖啡的受試者，每天平均睡眠時間也減少35分鐘。過去研究顯示，睡眠不足會增加死亡風險。這份研究並未發現咖啡造成血糖波動。

此外研究也發現，代謝咖啡因較慢的受試者，平均每晚少睡1小時，代謝較快者較容易出現「心室早期收縮」症狀。

未參與研究的科羅拉多大學醫學院心臟病專家戴維．高（David Kao，音譯）表示，這份研究樣本數較少且觀察時間較短，研究發現不一定適用普羅大眾，但確實與過去研究成果一致，也就是飲用咖啡是安全的。

未參與研究的西奈山醫院心臟中心（Mount Sinai Heart）主任巴特（Deepak Bhatt）指出：「這份研究顯示，常見心律不整疾病『心房顫動』並不是由咖啡因引起，也不會因為咖啡因惡化，儘管許多醫生及患者普遍認為這種情況下應避免喝咖啡。」

不過研究共同作者加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）心臟病專家馬庫斯（Gregory Marcus）警告，咖啡對每個人的影響可能都不一樣，他建議有心律不整的患者可以自行觀察咖啡因如何影響自己。