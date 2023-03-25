科技的發展讓AI繪圖與真人接近率已達99%，但無論AI繪圖能力多高明，始終比不上孩子的純真創作來的珍貴。邁入第五年的信義房屋繪畫比賽，今年以「畫給未來的探險地圖」為題，邀請小朋友透過畫下自家附近的美麗風景或特色建築，並寫出珍貴之處，讓未來的自己和其他人可以按圖索驥回到此地探險。即日起至5月15日止，凡小學6年級以下小朋友皆可報名，獎品包含iPad、滑板車、桌遊以及好書等好禮；活動期間內報名即可參加抽獎，有機會將Switch主機或是超商購物金帶回家！

信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，關心各利害關係人的權益，於40周年時更立下「永續好生活」目標，希望有信義房屋的地方就有幸福。秉持企業在地關懷的初衷，信義房屋便走入社區，自2019年開始舉辦繪畫比賽，也將此帶入社區，讓住戶彼此交流，打破都市冷漠藩籬，迄今已累積32000人次參與、足跡遍布近4000個社區。透過活動扣連「永續」議題，讓孩子建立對在地文化及家的認同，透過繪畫保留美麗之餘，更懂得守護這片風景，讓永續意識從小扎根。

信義房屋繪畫比賽再次起跑，今年以畫給未來的探險地圖為題，邀請小朋友畫下家附近美好的風景。圖為由兒童美育專家團評選畫作。（圖/信義房屋 提供）

今年繪畫比賽是第五年辦理，即日起至5月15日止小學以下幼童皆可參加，共分為幼兒園、1-2年級、3-4年級以及5-6年級等四個組別，每組前三名，分別可獲得iPad、滑板車或護眼檯燈、親子天下讀物或桌遊等獎品；此外另有全國創意獎及佳作獎各50名，可獲得親子天下益智遊戲或繪畫卷軸及DIY禮包，希望小朋友們踴躍參與，一同畫下給未來的探險地圖。

參加方法採活動官網線上報名，並至全台信義房屋分店索取畫紙，完成後再將原稿繳件給信義房屋分店即完成參與。只要報名成功就能參加即時抽獎，包含Switch主機、桌遊以及超商購物金有機會立刻帶回家！繳件後也可將畫作上傳至活動官網人氣票選區接受投票，即日起至5/31止民眾也可至活動官網人氣票選對任一畫作按讚，即可參加線上抽獎，Switch主機、後背包以及超商購物金等，共2000個以上的獎項讓大家來幫小朋友集氣也有機會拿獎品。票選人氣最高的前10名作品依據票數就能把 Switch主機或小米便攜印表機帶回家，作品獲30個讚數以上還能再抽桌遊等好禮！