「認真、堅持、完美演繹」新潤建設機構以滿滿熱忱與堅強的意志力，16年來持續創新，不斷突破，堅持由心開始，期許做到更好！

職人精神 努力不懈

Anders Ericsson曾在「刻意練習」這本書中提過：透過正確方法與技巧的刻意練習，搭配一萬小時定律，能砥礪自己不斷進步與改善。就如同每位出色的鋼琴演奏家在從小接受培養訓練，經過漫長的學習和不斷的磨練，才能演奏出美妙的旋律。而滑板運動更是一項個人性技巧運動，從不斷起伏跌倒，做到先面對輸，才能贏得自己。讓自己成為一名努力不言棄，勇於接受挑戰的人。就如同這次WBC世界棒球經典賽一樣，每一位職棒選手們背後都是默默付出大量時間和精力，不斷練習，通過不懈努力以迎接每場比賽的挑戰。

對於建築設計來說，成功亦是需要堅定的信念及持續地努力，並且在遇到挫折和困難時不屈不撓堅守初衷，尋找解決問題的方法；同時，也需要不斷地反思和改進，專精將一件事做到最好，才能透過學習不斷進步，一一克服挫折，培養出獨有的專業技能，更進一步！

我們深知，品牌初心和職人精神是企業成功的關鍵。16年來，新潤建設機構不斷將這些價值觀融入每一建築細節，因此得到了客戶和市場的高度評價。並始終相信，每年進步一點點，就能夠不斷有新的進化，這是我們持續發展的原動力。因此，我們一直注重社區整體營造、Ruenn Café社區餐飲服務、公設規劃設計和售後服務等各個環節的堆疊提升，為客戶提供更好的住宅體驗。

許多建案的公設，有交屋後卻從未充分利用與管理，為了不讓消費者花大錢買房，卻無法享受相對應的生活品質，新潤建設機構在取得使照後免費提供一年社區輔導，在輔導期間依照每個社區規劃了不同的使用配套，包括打造Ruenn Cafe'社區餐飲服務，舉辦社區互動課程，透過公設的充分使用增加住戶間的互動、交流，藉此彰顯社區價值。

堅持向前，我們準備好了！

2023年春暖花開，新潤建設機構準備好了！以「新」潤心，由心開始，專注做好每一件事。始終堅持不懈砥礪前行，體現出新潤品牌的努力，才能始終受到大眾的認可，近期在Youtube分享的品牌形象影片『堅持 由心開始』，即在短時間內獲得了超過400萬的觀看次數，這也證明了我們貫徹正面積極的企業精神，將繼續用行動證明自己，展現企業的社會責任，為行業的發展注入新的力量。不但隨時接受新的挑戰，隨時代變化，更積極領航於時代之上。