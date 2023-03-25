波音737 Max客機在2018年、2019年接連兩起空難，奪走346條人命，五年過去，罹難者家屬要求波音賠償損失，目前官司仍在進行中。美媒報導，波音公司律師表示，737 MAX罹難者死亡時毫無痛苦，「因為飛機墜毀速度太快，導致大腦沒有時間感受疼痛」，因此，飛機製造商不應向罹難者家屬承擔賠償責任。

華爾街日報報導，波音提出令人費解的心理報告，試圖逃避737 Max兩起空難應負起的巨額賠償責任 。

波音律師在最近一份法庭文件中援引專家證人說法，稱737 Max罹難者死亡時沒有痛苦，因為飛機墜毀速度太快，以至於他們的大腦沒有時間感受神經系統帶來的疼痛訊號。

波音所指的專家證人Jonathan French，主要從事人為因素和航空生理學方面研究的專家。他辯稱，雖然空難乘客無疑認為這次飛行很可怕，但人們傾向於懷抱希望而不做最壞打算。「最終我們無法了解每位乘客的主觀感受。」

波音之所以堅持這個論點，原因是美國伊利諾州相關法律規定，若能證明乘客撞擊前的疼痛和痛苦證據無效，罹難者家屬的損害賠償就不被支持。

不過罹難者家屬在訴訟狀中反駁說，當時乘客遭受可怕的情緒困擾、痛苦乃至折磨，最後還要承受極端重力、身體上撞擊和傷害，包括因為知道飛機失事，做好以恐怖速度墜擊地面的準備。

波音發言人表示，「我們已經承認這些悲慘事故的可怕影響，並承諾全面、公平地賠償每個遭受損失的家庭。」

消息人士透露，波音的策略是避免每位原告可能獲得數百萬美元的賠償。

2018年10月29日印尼獅子航空波音737 Max 墜落，造成189人喪命；2019 年3 月10 日，衣索比亞航空公司一架波音737 MAX 8在飛往

肯亞途中墜毀，機上149名乘客和8名機組成員全數罹難。