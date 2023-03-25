俄羅斯國產AYYA T1作為在俄市場替代iPhone的智慧型手機品牌，原本搭載聯發科Helio P70處理器，但隨著聯發科去年3月初宣布暫停對俄供貨，外加制裁對其造成的維修瓶頸，AYYA T1上市迄今一年多來，僅賣出905部手機，銷量慘淡。

俄羅斯商業日報Vedomosti報導，AYYA T1自2021年10月上市，目前只賣出905部，僅佔其產能5000部手機的18%。

AYYA T1由俄羅斯國家技術集團（Rostec）所開發，並於大陸組裝，由於蘋果（Apple）去年3月初決定暫停對俄出貨，因此AYYA T1也被俄羅斯官方視為iPhone的替代品。

聯發科斷供後，AYYA T1團隊原本計畫採用國產Skif處理器，卻也在供應鏈中遇上困境，因為Skif原本由晶圓代工廠台積電所代工，後者則因當前地緣政治局勢，暫停與俄羅斯廠商的合作。

報導指出，AYYA T1慘淡的銷售數字，使業者於本月祭出大促銷，售價降至1.1萬盧布。除了消費者市場，俄羅斯官員及政府單位每人都被分發一支AYYA T1，此外，有消息傳出，克里姆林宮擔憂西方情報機構的威脅，禁止俄官員使用iPhone。