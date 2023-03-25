醫學昌明，人類壽命也隨之延長，長壽話題歷久不衰，然而「呷百二」對大多數人而言感覺遙不可及。研究百歲人瑞的專家透露，除了先天基因影響，能活到百歲的人士有幾個共同特色，包括維持人際關係強健、人生有目標、注重靈性面、懂得釋放壓力。

英國《每日郵報》報導，世界各地百歲人數持續增長，2015年逾45萬人，比1990年多3倍有餘，估2050年可達370萬人。

遺傳基因是長壽的重要因子，人類壽命有其上限，倘若先天未獲長壽本錢，不太可能比平均年齡更長壽或成為百歲人瑞。不過，生活層面還是有幾個關鍵招術有助延壽。《每日郵報》向多位專家請教之後，歸納出長壽者四大共同點：

■強健的人際關係

義大利薩丁尼亞、日本沖繩、希臘伊卡里亞（Ikaria）、美國加州洛馬琳達（Loma Linda）、哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya Peninsula）是全球知名長壽「藍區」，以百歲人瑞聞名。上述地點長壽者都有強健牢固的人際關係，與家人關係親密、信任鄰居。哈佛大學研究1300名80歲長者發現，早年人生經歷會影響人的壽命，人際關係溫暖緊密者多半活得比較久，也能顯著延後身心健康下滑情況出現。

美國加州大學聖地牙哥分校醫學院知名神經精神醫學家傑斯特（Dilip Jeste）說：「人類是社會化的物種，我們在擁有群體感、歸屬感的情況下方能生存。

不過，在臉書等社群平台高頻度互動往往無法避免孤獨感來襲，這種人日常生活缺少的是實實在在的人際密切連結。

■堅定的目標

「藍區」人瑞第二個共同特色是人生有目標。哥斯大黎加人瑞常把「生活計畫」掛在心上，薩丁尼亞老人喜歡照顧小孩，日本厚生省推廣「活下去的意義」（Ikigai）。2008年一項針對日本逾4.3萬人的研究顯示，若少了生活價值或意義，因心血管疾病死亡風險增60%。

2019年刊於《美國醫學會期刊》（JAMA）一項研究找7000名50 歲以上成人以問卷排列人生目標，研究員據問卷答案評分。5年後發現，人生目標分數最低與最高的受訪者相較，前者死亡率是後者的2倍。

2016年一份針對10個不同研究的綜合分析顯示，人生有目標可讓全因死亡率降17%。這些研究涉及逾13.6萬人。

許多人經由工作找到人生目標，尤其男性，但「退休」也因此具有殺傷力。傑斯特建議，要找其他事情做，例如當志工、重拾年輕時接觸的藝術或嗜好。「意義」能與「利他主義」相輔相成。

■重視靈性層面

「藍區」人瑞第三個共同點是精神層面有寄託，專家認為這讓長者獲得踏實感與歸屬感。傑斯特強調，這不是說長壽者個個都參加宗教組織，透過與大自然交流或實踐利他無私的理念也能充實靈性面。自認靈性較高者，壽命也較長。

不過，參加宗教團體活動的確有助於建立強健的群體感，增加長命百歲機率。《公共科學圖書館》期刊（PLoS One）2017年刊登一項針對5449名40至65歲美國人的14年追蹤研究，調整年齡、種族、性生活、慢性疾病等因素後，平時參加宗教活動者14年後死亡的機率，比不參加宗教活動者低了46%。

■妥善管理壓力

百歲人瑞還有一個共同點：壓力指數低。長壽者有各式各樣舒壓方式，例如牢靠的人際支持力量、每天小睡很多次。眾所周知，長期承受壓力會逐漸耗損身心，已知會增加失智、焦慮、失眠、高血壓、免疫系統衰弱的風險。

主動處理壓力是很有效的抗老妙方，防患於未然的習慣有助成功對抗壓力。其實年長者泰半早已擅長以此法緩解焦慮。例如，長途駕車途中及早加滿油，以防半途油箱見底。

美國奧勒岡州立大學老年計畫主任奧德溫（Carolyn Aldwin）說，有效管理壓力能降低晚年承受壓力的機率。舊金山一項針對八旬老人的研究發現，這些老人開車進城前會預先規劃不同路線以防來不及轉彎，旅行會提前一天到機場附近以換取充足移動時間。

奧德溫說，遇到焦慮狀況，往好處想也很有用，例如航班誤點可能是因為發現需要維修的故障點，總比萬一墜機來得好。