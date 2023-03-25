「麵攤老闆」張宏森24日登記國民黨立委第7選區（信義、南松山）初選後，引爆立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯戰火，雙方互控派助理登記是對方先發動。代替張宏森領表登記的國民黨青工會總會長滿志剛24日晚間接受《中時》電訪直言「看見影子就開槍」，張宏森是他的朋友，真的想為公眾服務，自己及張宏森均未代表任何陣營，張宏森也不認識徐巧芯。

國民黨台北市立委第一階段提名登記，24日為截止日。原本第7選區（信義、南松山）預計由費鴻泰與徐巧芯進行初選對決，豈料最後共6人登記，參選爆炸。登記參選者包括費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉；許原榮、閻景榕為費鴻泰辦公室及服務處主任；陳暉則是徐巧芯陣營人馬。

費鴻泰公布時間序，23日14：45費鴻泰太太王怡心代理費鴻泰（編號：1）完成登記；24日11：30徐巧芯（編號：2）完成領表、登記、14：50滿志剛代理張宏森（編號：3）領表。費鴻泰質疑3月11日徐巧芯、滿志剛，在張宏森的「張家小麵」，共同發送1000顆雞蛋。

根據費鴻泰提供資料，24日15：50滿志剛代理張宏森辦理登記，15：53辦公室閻景榕（編號：4）領表、登記、徐巧芯辦公室陳暉（編號：5）領表、登記；15：57費鴻泰辦公室許原榮（編號：6）領表、登記，16時截止登記。

滿志剛受訪表示，張宏森是他的好朋友，平常是有點政治狂熱的人，想要用基層的角度去幫民眾做事，這次想要出來是因為當地里原是國民黨長期執政的里，但2、30年的國民黨里長被幹掉，換成無黨籍的里長，周遭的親朋好友希望下次推張出來選里長，這次只是試金石。

他重申，張宏森是真的想為公眾服務，對社區事務很熱心、很有想法，「你說他（張宏森）是徐巧芯或是費鴻泰的人，都不是」。

滿志剛還原過程指出，24日2點多才幫忙去領表，因為張去籌錢，確定籌到錢之後，3點50分就趕快去登記，「我一坐下來，費鴻泰那邊以為我是徐巧芯的人；徐巧芯那邊以為我是費鴻泰的人」，最後雙方助理開始跟著一起登記，他批「看見影子就開槍」，無論是他或張宏森，絕無代表任何陣營。

至於費鴻泰貼出合照質疑徐巧芯與張宏森關係匪淺，滿志剛解釋，自己之前發祭品文，若中華隊打贏義大利就發1000顆雞蛋，發雞蛋最好的地方就是店家門口，於是選在張宏森的麵店發放，由於當時徐到祭品文下方留言，將綠側翼網軍全部帶到他的貼文洗版，因此他邀請徐巧芯一起來發蛋。他也透露，張宏森其實是另一位議員的樁腳，並不認識徐巧芯。