金曲歌后朱海君近日捲入換角風波，「音樂時代」楊總監指朱海君要求《隔壁親家》通告費得是《四月望雨》的4倍，讓老公Nono(陳宣裕)發文心疼護妻，並提及海報已印上妻子名字，兩方砲火猛烈。事隔4天，24日劇團公開道歉，並允諾記取教訓，對此，Nono轉發聲明，表示聲明代表「坐地起價不是事實。」

Nono昨(24日)轉發道歉聲明，並說道：「真相只有一個，這個道歉聲明表示你之前說我們漲5倍、4倍、2.5倍都不是事實」，同時強調：「議價過程，雙方各開出自己認定的合理價格，天經地義～既然是合議後才有結果，就並非你說多少，金額就是答案，而我們提出多少金額，就變成坐地起價的倍數～」

他接著提及：「今天看到的是發自《隔壁親家》的道歉聲明，表示這錯誤似乎是所有參與《隔壁親家》的人應共同承擔的事～」，除了感激外界對事件的關心之外，也對演藝人員面臨的困境頗有感觸：「在此敬佩台灣大多數的音樂劇演員，領著微薄薪資、扛著大量的工作時數、需身兼數職，才能投入最愛的舞台。」

楊總監在音樂時代臉書向朱海君道歉，並承諾改進。(圖/音樂時代 FB)

楊總監24日透過劇團臉書致歉，坦承經過內部檢討，認為洽談過程和處理方式不夠嚴謹，造成朱海君未能順利參演，為此正式向朱海君、Nono、經紀人致歉，此外，楊總監也提到會努力化解嫌隙，要求團隊改進，讓往後跨界聯繫更為順暢和諧，並表示這幾天有新規劃，承諾將盡快前往致歉、致謝和說明。