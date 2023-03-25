山川穂高與隊友大城卓三、中野拓夢和牧原大成逛美國當地珠寶店，未料遭到日本網友揶揄根本是「搶劫現場」。(圖／取自推特)

日本奪回睽違14年經典賽的冠軍寶座，但如今意外衍生小插曲，在冠軍賽前的休息日，連2年獲得太平洋聯盟的全壘打王山川穂高與同伴在當地前往珠寶店購物，監視器畫面流出遭日網友揶揄「像在搶劫」，由於討論度越來越高，逼得本人在推特上發聲「我沒有搶劫」，笑翻全網。

上週推特上流出一段山川穂高與隊友大城卓三、中野拓夢和牧原大成到美國當地珠寶店消費的監視器畫面，只見山川面露凶光，認真盯著店員看，中野和牧原在一旁討論，大城則是站在門口抱胸看著3人。

未料影片流出後，網友全都歪樓，直呼根本是搶案現場：「我很確定這是搶劫事件」、「很明顯山川負責吸引店員注意，大城把風，中野和牧原趁機搶劫」、「這根本就社會新聞會出現的畫面，笑死」、「犯案畫面全部被監視器拍了下來www」、「原來是強盜團，我還以為是棒球隊」、「山川的臉怎麼看都是強盜」。

此外，山川在冠軍賽前，遭到日本媒體爆料猛吃生蠔，恐有感染病毒危險，連日來網友熱議，逼得山川24日在推特上澄清：「我不是強盜，我也沒有吃生蠔！！！」，但日本網友仍揶揄：「別裝了」、「監視器都拍到了」、「有問題去跟警察說」。

PTT鄉民看到也熱烈討論：「長太兇錯了嗎」、「山賊頭子日常」、「不要以貌取人啦XD」、「還特地澄清，山川也太可愛了」、「山川真的滿滿喜感」。