根據中央氣象局最新資訊，25日1時22分發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.7公里，震央位於花蓮縣政府西南方51.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣3級。1120325

花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級
深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感
花蓮4連震 中央山脈變質岩能量釋放
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