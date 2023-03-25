花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 04:062023/03/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮發生規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，25日1時22分發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.7公里，震央位於花蓮縣政府西南方51.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣3級。1120325 花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級 深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感 花蓮4連震 中央山脈變質岩能量釋放 #花蓮縣 #8地震 #最大震度 #3級 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮智慧站牌登場 1秒掌握公車動態 04:102023/03/23 地方新聞 產業動態－T22計畫 顛覆石材傳統印象 04:102023/03/22 產業特刊 花蓮公車站牌優化 1秒掌握公車動態 17:582023/03/22 生活 花蓮唯一！ 傅崐萁完成國民黨立委初選登記 16:342023/03/24 政治 李宗盛賣老屋助花蓮門諾醫院蓋長照整合中心 下半年完工啟用 14:512023/03/23 生活 花蓮首間！吉安鄉圖、周大觀讀出希望中心締結姊妹館 11:372023/03/22 寶島 傅崐萁完成登記爭取連任 誓言助贏2024總統大選守護中華民國 20:382023/03/24 寶島 普發金放大術！花蓮最美度假飯店續住1晚6千元 清明連假不加價 16:412023/03/23 生活 事業廢棄物堆積 花蓮緊急應變開放掩埋 04:102023/03/24 地方新聞 花蓮上騰工商6生錄取產學合作實習生 一圓維修飛機夢 13:542023/03/23 寶島 花蓮販毒「黑吃黑」 女遭囚禁毆打逼寫悔過書 明仁會5煞慘了 15:192023/03/24 社會 氣候異常影響桐花開 花蓮南華春天限定「雪季」恐延2周 12:532023/03/23 生活 遠傳交通技術力加持 花蓮400座智慧站牌啟用 18:332023/03/22 財經 不滿英系劉櫂豪！賴坤成宣布戰台東立委：黨內初選仍是夢靨 13:252023/03/22 政治 花蓮愛媽為毛小孩赴湯蹈火 不惜賣房也要替浪浪遮風避雨 10:062023/03/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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