吳青峰先前拍攝新歌〈（……海妖沙龍）〉MV，與導演日本導演柳沢翔合作。柳沢翔近日釋出新作，由日本男星小田切讓與女團櫻坂46成員山崎天近期演出的日本鐵道紀念廣告「爸爸與女兒的風景」，以一鏡到底的方式，短短2分半的廣告將父女間的相處貼切呈現，讓人看了催淚。

吳青峰透露，自廣告曝光後，全世界的朋友都不斷轉發給他，特別向導演柳沢翔報喜，轉達這支廣告在台灣的火紅指數，讓導演也開心直呼：「不可思議！」吳青峰看到廣告幕後花絮後，讓他想到當時與導演柳沢翔拍攝〈（……海妖沙龍）〉MV時的場景，就是同款的繁瑣且細膩。

吳青峰第三張個人專輯《馬拉美的星期二》推出至今已半年，隨著導演柳沢翔這次執導的新廣告爆紅，不少日本鐵道迷也查出他就是吳青峰的〈（……海妖沙龍）〉MV導演，吳青峰對導演的才華與有榮焉的同時，也不忘得意打趣「導演有說這一年來做的最棒的作品，就是（……海妖沙龍）的MV唷。」吳青峰近期也著手進行《馬拉美的星期二》黑膠製作，預計今年春天發行。