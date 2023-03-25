金曲歌后彭佳慧、魏如萱及Haezee黃瑋昕、柏霖PoLin，24日出席「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」啟動儀式記者會。魏如萱近期參加大陸歌唱綜藝節目《聲生不息·寶島季》，透露與前夫仍保持聯繫，對方也有關心她去上歌唱節目的表現，她則有傳影片連結給他，他直回「You are good！」

魏如萱近期固定每周到大陸錄影，表示在大陸工作很思念家人，只要回台，她都會花時間陪伴，家人非常體貼懂事，「因為他知道我會帶禮物給他。」

魏如萱將在5月13日、14日返場台北小巨蛋，演唱會名為「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」一次開兩場、造型全換新，曲目更新高達三分之一，是不折不扣的 2.0 版本演唱會。彭佳慧時隔7年，將於7月22日前進高雄巨蛋舉辦「25周年 RUN WILD 怎樣」演唱會，讓歌迷又驚又喜，彭佳慧說，可以爭取到高雄場次對她來說無比珍貴，她和團隊們一定會拿出更多誠意，給高雄歌迷耳目一新的表演。

彭佳慧上周帶著雙胞胎女兒赴高雄朝聖BLACKPINK演唱會，開心說，女兒們非常喜歡BLACKPINK，看完她們在台上精彩的演出後，興奮說：「值回票價！」