大陸海南省臨高縣發生一起霸凌的事件，一名13歲少女日前只因和同班同學發生口角，就被聚眾圍毆，對方並在施暴期間全然不顧少女的哭泣與求饒，還疑似將異物插入她的眼角。對此，其中一名涉案少年的媽媽出面稱「該賠就賠」，但仍因「小孩調皮導致該事件發生」這句話被網友炮轟。至於相關單位則回應，事件起因為雙方互毆，並非單方面施暴，目前已啟動調查程序，將對涉案人員、被打少女進行心理疏導，盼其儘早恢復正常生活。

綜合陸媒報導，海南省臨高縣思源實驗學校發生霸凌事件的影片在網上曝光，可以看到一名13歲少女遭多人拉扯與圍毆，不斷大喊「都怪我，是我的錯、是我的錯」，而她的求饒卻依舊沒能讓施暴者收手，不光身上的連衣群快被扯下，一行人還將少女踹下低窪處，並在她踉蹌爬回地面後，抓起少女的頭髮又是一陣拳打腳踢。

被打少女的劉姓舅媽表示，少女的家庭情況較為拮据，她的爸爸因殘疾只能以拉三輪車為生，媽媽則是聾啞人，在學校門口擺攤賣零食。起初，少女在被圍毆後回家，出於害怕被報復，只透露「是不小心摔倒」，直到家人在網上看到相關影片後，她才終於改口，承認自己此前就曾多次被霸凌；而當渾身是傷的少女在被送醫後，查出脊柱裂、左耳膜穿孔且眼睛疑似遭異物插入，造成視力下降的不可逆損傷。

在被打少女的家人報警後，相關單位指出，少女和起事者為同班同學，案發當天雙方起了口角，之後少女就和對方發生肢體衝突；由於涉及此案的人員均為未滿18歲之少年，已針對個別滿14歲者依法給予行政處罰，並責令其監護人嚴加管教。

同時，相關單位駁斥了此前「少女遭單方面施暴」的消息，指出應是「互毆」，還透過此案發現被打少女就讀的學校存在管理方面的問題，目前除了將校長予以免職，也啟動了一系列的問責調查程序，更指派心理健康教育老師對涉案人員、被打少女進行心理疏導，以便他們儘早恢復正常的生活。

被打少女被送醫後，查出眼睛疑似遭異物插入，造成視力下降的不可逆損傷。（圖／翻攝自微博／新京報）

對此，參與圍毆的其中一名少年的媽媽也出面回應，目前正全力配合警方調查中，「被打者也很可憐，作為家長也不知道怎麼辦，該賠償就賠償。」不過，由於她在言談間指出「因為小孩調皮導致該事件發生」，因此被網友紛紛炮轟「這是調皮問題嗎」、「調皮？這是殺人！把妳家的孩子交給我們，讓我們調皮試試」、「不是調皮，這是邪惡」。

更多 CTWANT 報導