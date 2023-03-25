近期金融產業騷亂後，市場情緒改善，投資人無視歐洲銀行業利空消息，美股今天翻紅收高。

道瓊工業指數終場上漲132.28點，或0.41%，收在32237.53點。

標準普爾500指數上漲22.27點，或0.56%，收在3970.99點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲36.56點，或0.31%，收在11823.96點。

費城半導體指數下跌53.098點，或1.67%，收在3121.263點。（譯者：徐睿承）1120325