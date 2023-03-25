近期金融產業騷亂後，市場情緒改善，投資人無視歐洲銀行業利空消息，美股今天翻紅收高。
道瓊工業指數終場上漲132.28點，或0.41%，收在32237.53點。
標準普爾500指數上漲22.27點，或0.56%，收在3970.99點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲36.56點，或0.31%，收在11823.96點。
費城半導體指數下跌53.098點，或1.67%，收在3121.263點。（譯者：徐睿承）1120325
近期金融產業騷亂後，市場情緒改善，投資人無視歐洲銀行業利空消息，美股今天翻紅收高。
道瓊工業指數終場上漲132.28點，或0.41%，收在32237.53點。
標準普爾500指數上漲22.27點，或0.56%，收在3970.99點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲36.56點，或0.31%，收在11823.96點。
費城半導體指數下跌53.098點，或1.67%，收在3121.263點。（譯者：徐睿承）1120325
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