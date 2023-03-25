祖克柏妻子抱著剛出生的小女兒。（翻攝Mark Zuckerberg 臉書）

祖克柏在臉書粉絲團報喜。（翻攝Mark Zuckerberg臉書）

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）24日在臉書粉絲團報喜，宣布華裔妻子普莉希拉陳（Priscilla Chan）誕下第3胎女寶寶，祖克柏除了貼出妻子和新生寶寶合照外，還有一張他與寶寶相視的照片，臉書瞬間湧入數萬人祝福。

祖克柏透露小女兒的名字叫「Aurelia」，他寫道：「歡迎來到這個世界，Aurelia Chan Zuckerberg！你真是個小福星。」小女兒照片公開後，許多網友獻上祝福，也稱讚小寶寶超可愛。

祖克柏與妻子普莉希拉陳2012年在臉書股票上市隔日結婚，並先後生下2名女兒，分別為7 歲的「陳明宇」（Maxima "Max"）和5歲的「八月」（August）。去年9月祖克柏在臉書透露兩個女兒「明年要有一個新妹妹了！如今升格3寶爸」，粉絲團瞬間數萬名網友祝賀。

一直以來，臉書員工都享有長達4個月的有薪產假或育嬰假，祖克柏在前2個女兒出生時，都各休2個月育嬰假。祖克柏的理由是，因據研究顯示，若雙親能多花時間陪伴新生兒，對孩子的成長跟家庭都有良好影響。