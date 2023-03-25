帶著親人骨灰到充滿回憶的地方，是許多人告別至親的重要儀式。但英國39歲男子布雷德（Stan Blade）卻因為在「偷偷帶爸爸」重回遊樂場時不小心喝鏘，居然把父親的骨灰搞丟，直到醉醺醺返家並被繼母質問，才發現代誌大條。

布雷德3月17日帶著爸爸的木製骨灰盒，來到艾塞克斯郡（Essex）著名度假勝地紹森德（Southend）的濱海遊樂區，但原本計畫重回兒時記憶和父親玩碰碰車的他，卻先撞上一群老朋友，結果還沒逛完遊樂區，就

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等布雷德隔天午夜過後回家，才發現把裝有爸爸骨灰盒的袋子忘在其中一間酒吧，而之前不斷告誡他不能把骨灰帶出去的繼母，則馬上質問：「你爸爸在哪裡？」布雷德事後將這段「爸爸去哪兒？」過程拍成影片並上傳TikTok，並有些嘲諷表示，「我繼母對我超不爽，但我不怪她」。

布雷德強調，他拍片是希望網友們能幫忙找回爸爸的骨灰，因為無論他和朋友跑去哪間酒吧問，「都沒人看見爸爸」，並表示會帶父親骨灰去遊樂場，是想對當年爸爸帶他去坐碰碰車、吃冰淇淋表達敬意，可惜最後喝醉搞砸了，同時不忘再酸繼母，「她叫我不要把這件事拍成TikTok，但我還是拍了」。

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