在國外旅遊一定要注意安全！中國有一名女網友在抖音發影片，提到閨密收到男友表弟的邀請，跟隨男友在2月10日前往泰國旅遊，但本月2日開始失聯，打電話都是關機狀態，讓人十分擔心。

網友接受《紅星新聞》訪問，透露和閨密是10幾年交情的好友，2人之前在微信上聊天，得知閨密和其男友表弟的邀請，一同飛往泰國，「我問她什麼弟弟，她說是表弟」。對話紀錄顯示，閨密表示男友表弟在泰國工作，邀請他們去泰國玩，還報銷費用。因為閨密從3月2日開始聯絡不上，手機一直是關機，覺得事有蹊蹺，趕緊報警處理。

女子受到男友表弟邀請到泰國旅遊。（圖／翻攝自紅星新聞）

閨密和女子的對話。（圖／翻攝自紅星新聞）

事後，警方查到閨密男友的住址，並聯繫當地警方尋找男方家人，其他暫時沒有進展。當地派出所工作人員指出，警方已接到報案消息，但具體情況因涉及公民隱私，暫不方便透露。

據悉，有關泰國旅遊的話題引起中國網友熱議，有新聞報導泰國當地警方逮捕3名移民局警察，因為泰國女子指控他們綁架一名中國男子，並勒索100萬泰銖，另一名涉案警察在逃，讓許多網友擔心到泰國旅遊的安全性。對此，泰國總理府辦公室發言人阿努查駁斥謠言，泰國總理兼國防部長巴育上將就近期中國境內流傳的一些假新聞或不實信息，即「前往泰國旅遊或遭遇各種危險」等言論，已下令泰國旅遊與體育部部長對此事向媒體作出澄清。

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