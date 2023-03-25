國民黨立委吳怡玎日前質詢表示，去年備載容量率僅有2天是低於6%，但卻降壓10幾次，這些全都是人為下指令，根本和事故之類的說法無關。經濟部長王美花回應表示，故障都會進行降壓。時事評論員李正皓指出，吳怡玎爆料不是無的放矢，這件事情也證明，台灣確實很有可能遇到缺電，加上核二廠2號機除役，未來台灣真的很危險。

李正皓24日在《關鍵時刻》節目中表示，所謂壓降就是，沒有那麼多電，就把電壓稍微给少一點點。而備載容量剩6%時，才可以法定壓降，可是問題是，去年備載容量6%以下的天數，只有兩天，可是壓降卻搞了10幾天，怎麼兜得起來。

李正皓接著指出，吳怡玎爆料不是無的放矢。她拿出的壓降運轉紀錄表，隨便算都是10幾天。每一個壓降原因有可能是壞掉或是其他因素，而所有壓降的原因，也都是依台電中央調度中心CDCC指令。換句話說，並不是壞掉、也不是有問題，10幾次壓降全部都是依CDCC指令，那麼到底壓降6%，是只有公布的2天、還是10幾天？

李正皓指出，台電中央調度中心，位於台北市公館台電大樓26樓，監控全台灣的電力調度；也就是說，十個瓶子九個蓋，這是負責挪這個蓋子的。

李正皓並點出，這件事情證明了，台灣確實很有可能遇到缺電，這還是去年的數據，加上今年核二廠的2號機停了，就又少了3%，所以未來台灣真的很危險。