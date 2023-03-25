全民普發現金6000元！今（25）日輪到身分證或居留證尾數6、7的民眾線上登記，備妥「身分證或居留證」、「本人的銀行卡」以及「健保卡」、「手機、平板或電腦」，即可到「http://6000.gov.tw」普發6000官方網站進行登記。

立法院昨（24）日三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。財政部昨在臉書也公告，一般民眾使用的三種領取方式，ATM領現在4月10日開放，可至指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的實體ATM領取；郵局領現於4月17日開放，民眾至全國郵局儲匯櫃檯營業時段領取。

另在網路登記入帳方面，22日到26日會進行尾數分流，27日後即可不分尾數都能登記，4月6日起陸續入帳；若是在4月6日後登記，則在登記後2個工作日入帳。

●登記入帳的分流順序分別為：

身分證字號或居留證尾數為0、1的民眾，於3月22日登記

身分證字號或居留證尾數為2、3的民眾，於3月23日登記

身分證字號或居留證尾數為4、5的民眾，於3月24日登記

身分證字號或居留證尾數為6、7的民眾，於3月25日登記

身分證字號或居留證尾數為8、9的民眾，於3月26日登記

3月27日後，所有符合領取資格的民眾皆可上網登記。