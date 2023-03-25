一道鋒面接近，要開始下雨了！今起氣溫大跌，全台天氣變得相當不穩定，降水由北往南輸送，要到下周才會趨緩。氣象專家吳德榮指出，今、明有「春雷」機率，北台灣轉濕涼，低溫下探15度。

這波鋒面對流旺盛，外海已觀測到閃電現象，台灣地區這兩天有機會聽聞「春雷乍響」，迎接跨至下周的降雨。吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，隨著雨帶接近，整體水氣將由北部擴展至中部，南部山區也有短暫陣雨。

今各地氣溫：北部22降至15度、中部16至28度、南部17至34度、東部17至31度。最新模式模擬，明、後兩天受鋒面影響，中部以北、東半部降雨持續，南部也有機會；各地稍轉涼，下周一氣溫略升。

下周二（28日）後鋒面遠離，全台相對空檔，僅北部、東部仍有局部雨，其他地區轉多雲時晴，氣溫也會逐日回升。下周四（30日）起又一波鋒面移入，迎風面地區再度有雨。