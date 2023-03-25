性學博士許藍方分享，男生的敏感點除了龜頭之外，還有一個特別的部位「繫帶」，只要反覆刺激就可以達到與一般高潮不同的高潮，至於哪裡不同她無法確切描述，但聽到許多男性友人分享的確有區別。而要達到繫帶高潮，必須要先硬起來，褪下包皮以後，反覆刺激繫帶，但要注意刺激的強度與力度不可太強，否則可能摩擦受傷。

許藍方在YouTube影片中分享，通常男生射精多是「冠狀溝」高潮，簡單來說就是龜頭感受到刺激感達到高潮。至於繫帶高潮則是反覆刺激「繫帶」而達到的高潮，與一般的體驗稍有落差。而所謂的繫帶在龜頭下方，連接尿道與包皮內面的皺摺組織。

許藍方表示，要達成繫帶高潮，首先必須要硬起來，包皮才會往下褪、露出繫帶，因此越硬的人越容易感受到繫帶高潮，軟中帶硬也可以，但是感受可能沒那麼強烈；此外，強度與力度不可以太強，否則可能摩擦受傷，建議可抹潤滑液用手來，或是請伴侶用嘴服務，甚至是靠生殖器、情趣用品來協助。

許藍方指出，繫帶是男生的另一個敏感點，但她不確定繫帶是否和龜頭一樣，會因為反覆刺激而感到不適，所以大家可以試試看有沒有辦法一直碰它，或許能從中找到答案與更多的情趣。

影片釣出不少老司機回應，「早就知道了，我都稱那個地帶叫做黃金三角，用手掌心摩擦會整個人跳起來哦」、「真的超刺激」、「這個G點真的很爽，我的經驗是放情趣用品，然後腳真的會爽到發抖」、「我有試過這種高潮，雙腳直直，頭亂搖」。