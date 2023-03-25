2023年才過了近1／3，卻相當不平靜。命理專家廖美然老師去年底預言今年運勢，提醒可能會發生的8件事：銀行出現擠兌現象、租金上漲、缺蛋、大地震、地面塌陷、名人操守被爆料、搶劫、經濟動盪，已全數命中。她近日再示警，台灣還必須留意6件事。

廖美然去年底在《新聞挖挖哇》節目中預言2023年運勢，當時預言今年會發生8件大事，已一一應驗。

1、銀行出現擠兌現象

美國矽谷銀行（SVB）無預警倒閉，引發加州新創科技業者擠兌風暴。

2、房地產寒冬、租金上漲

受升息影響，主計處最新公布CPI指數顯示，房租類指數連續19個月上漲，全台住宅租金指數103.13再創新高。

3、注意疫情、食安、雞瘟、缺蛋

受禽流感影響，全球都面臨缺蛋危機。

4、大地震、極端氣候

土耳其與敘利亞邊境2月6日發生芮氏規模7.8強震，造成嚴重死傷。另外，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）日前公布報告，全球均溫較1850至1900年水準高出攝氏1.1度，引發極端天氣。

5、地面塌陷、挖地基、工程意外

日前彰化市平和八街路面塌陷，出現長、寬各6公尺、深達2公尺的大洞。

6、名人操守被爆料

台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯被爆，與義守大學生技系教授楊智惠不倫，邱仲峯已請辭。

7、搶劫、竊盜增加

南投2月發生運鈔車保全監守自盜案。台北市內湖區第一銀行新湖分行外前（23）日也發生搶劫。

8、經濟動盪、企業危機

今年以來，全球大型企業掀起裁員潮，微軟、谷歌（Google）、亞馬遜、Meta、思愛普（SAP）等，多家科技大廠都有大規模裁員。

根據《TVBS新聞網》報導，廖美然近日再示警，提醒台灣人必須留意6件事情：

1、現金流很重要：身上要留一些現金，存款切勿全押在同一間銀行。

2、防竊盜、搶劫：搭大眾交通工具，或人潮聚集地要特別留意竊賊。

3、避免衝突：今年不要跟人有衝突，避免意外血光。

4、老舊電梯的維護：這點這別留意，若居住的地方或公共場合的電梯很老舊，不要貪一時方便硬擠。

5、出門門窗要緊閉。

6、注意金融、房地產的新聞資訊。

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