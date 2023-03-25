大陸工程以最有利標獲選承包臺北市政府捷運工程局「臺北捷運環狀線南環段 CF670A區段標工程」。本案得標含稅金額為新台幣88.38億元，加計本案，大陸工程在建工程存量已達800億元，再創歷史新高。

此案工程內容包含興建Y01及Y1A兩座車站、一段橫渡線、長度分別為937公尺和940公尺的兩段潛盾隧道、及工程內容之水電及環控工程等。

大陸工程承攬許多大型交通基礎建設專案，目前正在進行的捷運工程專案包含臺北捷運環狀線、臺北捷運萬大線、以及桃園捷運綠線等。