電電公會提出的建言，包括加速簽訂台印度FTA、成立「台印度產業合作推動辦公室」，建構永續電力及完善的儲能環境，提供電動車產業補助措施，建立國產電芯產業鏈、強化重電機產業競爭力等，期盼在政府協助下，為台灣資通訊（ICT）產業帶來永續競爭力。

甫從印度返台的劉揚偉分享此次考察心得，認為印度的IT就是India和Taiwan。台灣在半導體及電子製造等領域掌握優勢，可望成為印度高科技供應鏈選項與產品開發夥伴。他指出，許多國家正積極搶進印度市場，相關單位要儘早擬定策略，掌握此次機會。

針對電動車產業發展，電電公會共提出六點建議。一、以整車在地研發與在地生產，作為產業發展優先扶持對象。二、推動運具電動化，多管齊下提供誘因。三、思考優質平價國產純電/氫能車款，搭配國內物流業淨零減碳趨勢與結合再生能源應用。

四、針對發展電池及馬達回收稀土元素技術等關鍵技術與資源，獎勵研發創新與國際合作，對電動車、電池技術與標準規範之產業缺口、瓶頸及趨勢發展，研擬合作標的及投資項目。五、推動政策扶植新創車廠。六、因應電動車架構，建置測試驗證環境。

能源議題方面，電電公會提出「建構永續電力環境，確保台灣用電穩定、低碳，創造產業永續競爭力」、「完善儲能環境，明定備載容量率、引進先進發電技術提供示範場域。」、「電池產業發展與國產化扶植」等三大建言。

儲能環境方面，電電公會建議放寬用電大戶條款規定，裝置儲能不得參加台電輔導服務，但可參加表後服務。參與台電電力交易平台輔助服務的民間廠商，儲能系統建置量應有總量管制。建立跨國交易平台，提供充足綠電、企業減碳投資抵減或補助低碳設備採購。儲能電池產業發展與國產化扶植等。