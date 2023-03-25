國民黨主席朱立倫日前表態，將以「徵召」的方式確定黨內2024的總統候選人，新北市長侯友宜昨（24）日對此回應，職位跟定位，重要的是做出讓人民有感的成績。資深媒體人韋安也在臉書分析，侯對自己的「定位」有清楚的認知，並相信人民也會認同他這樣的「定位」。

韋安昨（24）日指出，侯友宜沒有華麗複雜的語言，說出追求的只是一個「定位」。他認為，這個「定位」應該就是好好做事，扮演好自己的每一個角色，以及他我關係，他人對自己是否能勝任某一職位的評價。

韋安提到，他曾和一位侯友宜警大校長時期的部屬，已退休的校務人士，聊了一下，對方為侯友宜的「定位」做了一些註解。如侯在警大時，對一起工作部屬，都當成弟弟，而自己是哥哥。對學生說，「你們都是我的小孩」，因為侯的小孩，也跟這些學生一樣大。

且對於這些像「自己小孩」一樣的學生，侯友宜都是能做的盡量做，看到原本軍舍改用的老舊學生宿舍，已不堪使用。侯耗盡心思，花了2年多時間，跑了許多部會，從中央爭取預算，為警大興建學生員宿舍大樓。韋安認為，侯友宜換過15個職位，其把自己「定位」為，一定要把該做的事做好的人。侯也有自信，人民會認同他這樣的「定位」。

韋安還表示，侯友宜始終相信自己經得起最後的檢驗，有機會當副市長，就把副市長的角色做好。有機會當市長，就把新北市的大小事做好；而未來，如果有機會當總統，那就把總統該做的事，把「三平三安」做好。他覺得，這就是侯給自己的「定位」。

韋安強調，「職位」不是不重要，但和做好每件事、扮演好每個角色來承擔各種「職位」，進而讓他人給予自己勝任的評價或覺得感念的「定位」相比，侯友宜更在意的是後者，因為這是一種自我要求和使命感。