國民黨主席朱立倫22日在中常會上宣布，黨內總統提名將採徵召制度，此舉也被認為在為遲未表態的新北市長侯友宜解套。對此，國民黨立委謝衣鳳說大家都認同侯友宜是最強母雞，並強調只要決定總統候選人是誰，並把對的人放在關鍵的位置上，國民黨一定能組成最強的勇士聯盟，贏下2024大選。

朱立倫日前表示，經徵詢縣市長、立法院黨團及黨內先進，對總統提名人選的共同意見，就是採取徵召方式產生，以團結勝選，避免爭議。朱立倫強調，黨有責任為主要候選人排除障礙，爭取更多支持。

謝衣鳳今(25)日接受《中評社》訪問時指出，徵召就是要選黨內最強母雞，大家也都認同侯友宜是最強母雞。謝衣鳳也強調，只要決定出總統候選人是誰，國民黨內無論是黨團、智庫或各縣市黨籍首長都很優秀，在財經、兩岸、國防、外交方面，只要把對的人放在關鍵的位置上，一定能組成最強的聯盟，贏下2024。