毒駕害慘一家！彰化市9日傍晚發生路口衝撞車禍，吳姓男子駕駛轎車，接連橫衝直撞，造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞，6人受傷送醫，其中一名1名44歲張姓婦人仍昏迷躺在加護病房，2名5歲和7歲的透過錄音哭著喊，「媽媽我們愛您，請您趕快醒來」，由父親拿到昏迷的母親耳邊播放，丈夫也泣訴，他過去也因車禍領有殘障證明，現在沒辦法工作，家中完全沒收入，整個家瞬間垮了，「為什麼人生會變這樣」。

據了解，張婦的丈夫也曾因遭撞領有身障證明，由於經濟狀況不佳，還要申請急難救助、中低收入戶，目前已有慈善團體拋磚引玉，並希望相關單位、社會善心人士可以幫幫忙，也有民眾前往警局表示希望捐款，讓這家人度過難關。

這起環環車禍發生在本月9日，吳姓男子駕車行經彰化市金馬路2段由西往東方向行駛時，於彰化市金馬路2段479號前撞擊自小客車2部、機車1部未停。

吳又繼續行駛在彰化市金馬路2段與東谷路口，撞擊普重機3部未停繼續往前飆，最後於金馬路2段315號前撞擊路旁停放自小客車1部棄車逃逸。

接連追撞車禍，駕駛者向被保齡球打到，東倒西歪，飛來橫禍，根本不及反應，彰化縣消防局、彰化警分局接獲報案趕往現場系，緊急將受傷的轎車駕駛、機車騎士共6人送醫急救，其中1仁重傷昏迷，有生命危險。吳姓駕駛再第三度撞擊後，眼見禍闖大了，棄車逃逸，員警現場未發現吳姓男子行蹤，動員警網追查，最終在距離肇禍現場的1200公尺處的茄南街，將他逮捕。

彰化警分局表示，吳姓駕駛的轎車上，查扣毒品及吸食器由中正派出所後續辦理。對吳姓駕駛和其他受傷的駕駛都進行酒測：都沒有酒精反應。初步研判，吳姓駕駛疑似毒駕其他引起事故之違規或不當行為。全案公共危險肇事逃逸罪、違反毒品危害防制條例移送法辦。

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