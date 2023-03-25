A modern classic recreated 😂 pic.twitter.com/XF4Rr5Husk — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

🚨The wife of #Emartinez doing this 🤣 along with other wives. #Argentina people are wild 😂



⚕️Also another pic 📸 of all the wives of the players pic.twitter.com/tixbi0FTmm — Argentina Latest News (@LatestTango) March 24, 2023

阿根廷24日友誼賽以2比0完封巴拿馬，也是奪下世界盃冠軍後的首場比賽，賽後阿根廷也舉行了相當熱鬧的慶祝活動，超過8萬名球迷共襄盛舉，在儀式上，阿根廷主力門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）重現了在世界盃的不雅慶祝動作，就連隊友以及大嫂團都加入了模仿行列。

世界盃的頒獎典禮上，E.馬丁尼茲獲得賽會金手套後，直接當著全世界的面將獎盃擺到胯下，藉此羞辱在冠軍賽中落敗的法國隊，甚至在奪冠遊行中拿著一支貼有姆巴佩（Kylian Mbappe）肖像的娃娃用力嘲諷，這讓FIFA（國際足聯）忍無可忍，對E.馬丁尼茲一連串的脫序行為展開調查。

再與阿根廷隊友相聚，似乎也讓E.馬丁尼茲感到熱血沸騰，這次他找上了隊友魯利（Gerónimo Rulli）、羅瑞格茲（Guido Rodríguez）、阿庫尼亞（Marcos Acuna）及佩澤拉（German Pezzella）再次做出爭議動作，手中的獎盃則是換成了大力神盃的複製品。

對於慶祝動作，E.馬丁尼茲曾表示這只是與隊友之間的一個玩笑，「我在美洲盃上做過了，隊友都覺得我不敢再表演一次，只是這樣而已。」原本在一旁拍照的阿根廷大嫂團也有樣學樣，一同沉浸在奪冠的喜悅中。