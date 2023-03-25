蘇珮卿日前推出新專輯《You’ll Live Forever in My Songs》。（賽蓮音樂提供）

「電豎琴創作女聲」蘇珮卿甫推出第二張全新英文創作專輯《You’ll Live Forever in My Songs》（你將永遠活在我的歌裡），同名主打歌是在疫情期間催生出來的作品，在三級警戒大爆發時期，她將編好的曲傳給位於世界各地數10位親朋好友，請大家用手機錄唱、並錄下影像，齊心合力完成這首歌大合唱及部分MV畫面，藉此作品告訴大家，「病毒可以隔離大家，卻阻擋不了誠摯的心」，勉勵世界「有心就不會孤獨，你並不是一個人，因為愛和心可以超越一切」，藝人好友鳳小岳夫婦、蕭賀碩、何欣穗、林依霖皆齊力發聲，相當難得。

《You’ll Live Forever in My Songs》11 首曲目多元精彩，模糊了流行、實驗音樂、古典民謠、世界音樂、爵士樂和搖滾樂之間的界限，珮卿特別強調這張專輯是張精心設計的概念專輯，要從頭聽到尾。從黑暗到光明，欲藉由音樂，「牽著聽眾的手，一起從烏雲裡走向陽光。」此專輯大部分是在疫情期間、在台灣錄音室還有珮卿家裏錄製。她擔任整張專輯的製作人和大部分的樂器演奏。共同製作人則邀請到「金曲三三」最佳單曲製作人陳君豪、程杰、還有她的鼓手老公Cody Byasee（白克迪）。

最特別是，拍攝專輯同名歌曲MV時，蘇珮卿勘景找到一個位於紐澤西的法國鋼琴家經營的鋼琴倉庫，隔著哈德遜河可以遠眺曼哈頓都市景觀，但最讓她興奮的是，琴庫中寶藏不可計數，居然有一架歷史約20年、蕭邦（Chopin）生前使用過的古董鋼琴，當下蘇珮卿想租借使用，可惜主人表示該琴還在修復中，蘇珮卿只能望琴興嘆，後改使用了一架加長型史坦威鋼琴，她在拍攝時正值黃昏，夕陽把落地窗外整片的曼哈頓都市叢林暈染成迷人的金黃色，伴著蘇珮卿輕爵士的樂音，構成了一幅平實卻又最美的影像作品。

此外，MV別開生面，同時運用2個、甚至3個視窗呈現歌曲的日常感，音樂錄影帶看起來像是不同相框裡的立體風景，是蘇珮卿親自用手機拍攝下來的影像，擷取這幾年的生活畫面，圍繞這兩三年來蘇珮卿個人與家庭、世界的生活織錦，是不可被複製的，有疫情下的台北街頭圖騰、海關景象，以及美國工作之旅的珍貴畫面，音樂會的進行與謝幕，更有生活日常的摩天輪、營火晚會，紐約的自由女神像和基隆和平島的孩童跳水，勾織出動人的影音樂章。蘇珮卿將展開全台《你會永遠活在我的歌裡》導聽分享會MINI TOUR，24日公佈第一波5場次名單，首場4月1日起跑。