56歲軍中情人方季惟零男友！單身30年被讚：真女神！#小姐不熙娣【精華】

女星方季惟擁有甜美臉蛋、清新氣質，早年以玉女歌手的身分出道，一登台總讓阿兵哥瘋狂，有「軍中情人」的封號。近日方季惟上小S的節目，坦承從未交過男朋友，更沒跟異性親過嘴，讓小S驚訝到站不穩。

方季惟在節目《小姐不熙娣》回憶剛出道時，被公司下禁愛令，不能談戀愛，不可以跟其他唱片公司的人閒聊，宣傳也會替她擋下追求者，信件全被攔截。小S疑惑地問：「所以你現在還是沒有交男朋友嗎？」方季惟大方地認：「沒有啊，沒交。」僅透露高中出道前有相親的經驗，雙方已論及婚嫁但沒成功，「我後來因為要照顧家人才沒有交男朋友，那時候還是有人追，都是宣傳擋下來！」

至於現在沒交的原因，方季惟自認很挑剔，會觀察對方走路、講話、吃東西等細節，「你要很穩定，腳要踏得穩」；小S接著再追問：「你這輩子沒有跟任何男生親過嘴？」方季惟馬上搖頭，直呼：「沒有沒有。」讓小S驚訝到差點站不穩，好奇方季惟不會寂寞嗎？

方季惟表示她5歲開始拍廣告賺錢，後來到處演唱，所以沒談過戀愛這件事，不會造成寂寞和遺憾。小S聽了不禁調侃其他來賓：「當時的女神是這樣過人生的耶，她要放棄自己的真實生活，現在還是處女！」