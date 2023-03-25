70歲金鐘歌王楊烈，闖蕩演藝圈多年，推出許多膾炙人口的作品，不時會在社群網站與網友分享日常生活的他，深夜突然發文表示二哥在安寧病房，讓他心情相當慌亂，請求外界能幫忙集氣，短短時間就湧入上千網友留言關切。

楊烈深夜突然在臉書發文透露二哥住進安寧病房，讓他心情慌亂到不知所措，內心甚至浮現不詳的念頭，因此著急向外界求助： 「請大家幫忙集氣集氣，讓他安然度過！拜託，感謝」，短短時間就湧入上千則留言關切，圈內好友也連忙集氣： 「祝福二哥平安渡過難關，早日康復」、「祈求二哥一切平安，烈哥你也保重身體」、「祝烈哥的二哥一切平安」、「希望二哥可以安然度過」。

眼見眾多圈內好友及網友留言幫二哥集氣，楊烈強忍悲傷情緒回應所有人：「謝謝大家！謝謝所有朋友們」、「感謝大家關注，感謝」，不過始終未提及二哥病情及目前狀況，但不難看出對二哥的關心，足以見得兩人兄弟情深的一面。

楊烈當年在二哥引薦下，到許多知名飯店駐唱，因此被發掘進入演藝圈，在歌壇有多首代表作，更靠著《如果能夠》一曲拿下金鐘獎最佳男歌手，轉戰戲劇圈演出，還憑著《苦力》獲得金鐘獎最佳男配角提名，不過卻在2005年罹患大腸癌二期，好在接受治療後抗癌成功，不過去年底卻被爆出病逝的烏龍傳聞，對此，他則是高EQ回應：「謝謝這些偽造的網軍報導」。