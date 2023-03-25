凱智綠能擁有多項產品，包括：電動自行車、電動機車、電動滑板車、電動物流車、搬運機器人設計等，技術應用方面有電動車商用雲端管理系統、電動車動力總成系統，另外，成立ESG綠能事業部，主要開發太陽能儲能系統、智慧能源管理系統。

該公司提供服務發展電動自行車e-bike整車設計與產業應用，市場總監李威勳指出，凱智綠能是走B2B應用模式，聚焦於區域公共電動自行車服務、商圈智慧運輸服務等，凱智綠能開發出的訊號處理器，可以建立系統生態架構，核心是把每一家模組廠通訊協定串接整合，進入客戶端雲端管理，發展後面應用服務方案。

凱智綠能在海外，主要找代理商合作，在歐洲，已經與荷蘭最大的智慧微交通運具租賃平台系統整合商Rybit合作，Rybit提供共享運具與外送電輔車智慧運具及租賃管理平台給眾多業者，其客戶包括多家大型速食、外送平台、物流等業者，凱智綠能負責提供系統整合車輛設計製造及設備供應。

在台灣，已經切入彰化MOOVO的電動U-bike市場，李威勳認為，台灣共享單車導入電動自行車可能性相當大，電單車使用比率會逐年增加，凱智綠能主要是透過客戶去取得標案，未來市場發展可期。而除了U-bike以外，目前國內洽談的客戶，像是旅行社、飯店及建商，李威勳指出，旅行社會有租車環島的行程設計，飯店業提供旅客單車需求，有建商在進行造鎮也在規畫電單車，況且建商跟飯店都屬於高排碳量的大戶，所以必須要想辦法去累積碳積分換取碳排放權，銀行也是，員工使用交通工具的碳排放量都會被計算進去，所以減碳是未來趨勢，只要商業模型是對的，自然而然客戶會主動尋求合作，也就能取得成績。

公司也在推訂閱制服務，李威勳表示，早期營運商購車會用買斷模式，沒有後續服務，假使採取每月訂閱服務，會在當地設立檢測站及零件供應等服務，營運商只要負責營運，每月按時支付訂閱費用，沒有攤提風險，在營運上也更有彈性。

除了電動車外，凱智綠能ESG綠能事業部主要展開創能及儲能案場建置業務，從土地開發到案場規畫、設備建置。綠能事業部經理李威穎表示，公司朝「智慧儲能供電」方向發展，去年在彰濱工業區舉辦首期4.9MW案場動土儀式，預計今年9月完工上線，加上已經上線及台南南科建置的儲能業務，累計有4個4.9MW儲能案場運作，未來也將與合作夥伴投入100MW的大型光儲e-dReg案場，並投入鋰鐵儲能電池RACK與儲能貨櫃RACK的生產。