汎德永業(2247)公告2022全年營運成果，汎德永業旗下BMW與Porsche(保時捷)新車產品線強勁，加上新車到港情況良好，帶動銷售及交車熱潮，並在維修保養業務穩定成長下，帶動公司2022年合併營收440.6億元，年增4.6%，繳出「三率三升」佳績，帶動營業利益18.28億元，稅後淨利14.75億元，年增率分別為17.65%與19%；每股稅後盈餘(EPS)18.28元，營收、獲利、EPS同步寫下歷史新高表現。

汎德永業表示，2022年雖受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等不利因素影響，產生訂單遞延，然因台灣車市買氣強勁，且銷售品牌進口車配額供應相對穩定，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，公司2022年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高的歷史紀錄，繳出獲利成長19%佳績，獲利成長幅度更遠高於營收的增幅。2022年毛利率12.13%、營益率4.15%、稅後淨利率3.35%，持續繳出三率三升表現。

汎德永業為股東創造穩定投資價值，董事會通過111(2022年)年度盈餘分配案，預計將配發現金股利15元，配發比率達82.1%，以周五收盤參考價239.5元計，現金股息殖利率達6.26%。

汎德永業指出，看好今年台灣新車及電動車市場仍將持續火熱，旗下BMW與Porsche在市場好評不斷，買氣亦居高不下，累積待交訂單數量也持續增加，而今年在晶片缺貨情況可望逐漸緩解，預期新車到港將更為穩定，手上累積的大量訂單也有望在今年陸續交車，公司將持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。

公司進一步表示，電動車將會是旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche近年銷售重心，BMW目前已有iX、i4、i7、iX1等多款重磅電動新車在台上市，其中全新首款BMW iX1純電運動休旅自發表以來吸引年輕消費族群高度關注，今年配額更已銷售一空，預計全新iX1第二季將能抵港，滿足先前所遞延訂單，進一步挹注公司業績成長。

汎德永業看好BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，將持續布局全台市場，其中「台中保時捷4S多功能展示中心 」今年上半年將開幕營運，為台灣目前營業面積最大的Porsche展示中心，硬體規格也將是亞洲第一，其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，地理位置優勢將助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機，並預期能進一步帶動新客群的賞車與購車熱潮，對公司長期發展將更有助益。