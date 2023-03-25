烏克蘭部隊抗俄

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩（Mick Ryan）說，正與俄軍交戰的烏克蘭部隊目前是世界首屈一指的軍隊。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，萊恩周四接受《基輔郵報》（Kyiv Post）專訪，探討了烏克蘭武裝部隊在抗俄戰爭中，如飛彈防禦、無人機攻防和前線作戰等不同的面相。他強調，「我認為，烏克蘭人目前可能是世界頂尖的部隊，其實不是可能，而根本就是。」萊恩說，他們是現代戰爭中經驗最豐富的部隊，從戰爭中汲取了許多教訓，並已在近13個月中證明了這點，而大家都可以向他們學習。

萊恩說，烏克蘭部隊中有新兵、有老兵，有本國人，也有外國人，而要加以統合是很大的挑戰。就算對一流的將領來說，這也是重大的挑戰，而正值戰爭期間，更是如此。

「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）國際安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）也贊同萊恩的部分看法，他指出，在戰爭中人的要素舉足輕重，在訓練和領導上更是如此。而除了俄羅斯外，烏克蘭人無疑比其他任何國家都有更豐富的現代戰爭經驗。不過，他認為，儘管烏克蘭部隊比俄軍優，但這仍不足以使他們成為世界最棒的部隊。

坎森說，美軍在戰鬥前，需要接受不同的訓練，但烏克蘭部隊只接受兩、三周訓練就上戰場了。他並指出，多數烏克蘭指揮官在戰場上都表現得很熟練，但可能缺乏執行複雜聯合作戰所需的深度訓練。

而烏克蘭武裝部隊總參謀部（The General Staff of the Armed Forces）周四更新東部邊界附近的戰況時說，烏克蘭特種部隊殲滅了22個俄羅斯目標，其中包括14輛坦克、4輛BMP步兵戰車、兩個有敵軍步兵的掩體、一套布雷系統和1整個倉庫的彈藥。