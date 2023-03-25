清明連假長達5天，不少民眾計畫出國旅遊，一名李姓婦人3月初透過航空公司網頁購買從「松山（MYJ）」到「東京（NRT）」的機票，直到快出發才發現她訂到的是日本四國松山機場往東京成田機場的票，最終一家四口只能認賠共4萬元的機票錢，讓她超級懊惱。

根據《東森新聞》報導，李姓婦人計畫在清明連假出國，在3月初透過捷星航空官網預訂2大2小從「松山（MYJ）」到「東京（NRT）」的機票，共4萬多元，最近快出發才驚覺自己訂錯票，當初選擇的「松山（MYJ）」竟是日本四國的松山機場，讓她非常懊惱，也被家人唸到臭頭，最後可能只能認賠4萬。

小編實際到捷星航空官網查詢，在出發地的欄位上打「松山」以後，的確會跳出位在日本的松山機場，不過「松山」2個字的右方就有灰色的「日本」提醒著民眾，這上面的松山機場，不是大家熟悉的台北松山機場，而是日本的松山機場。

出發地選松山機場要注意，除了台北松山機場外，日本也有個松山機場。（圖／翻攝自捷星航空網站）

而這樣的烏龍事件其實也不是第一次發生，去年12月就有網友在PTT上分享，發現松山飛東京羽田只要2253元，超優惠的價格讓他立刻掏出信用卡結帳，甚至四處跟朋友們炫耀，沒想到最後發現此「松山」非彼「松山」，他訂到的是從日本松山機場出發的票，因此只能聯絡客服申請退票，引起網友討論。

提醒民眾注意，台北松山機場的代號是「TSA」，日本松山機場的代號則是「MYJ」，預訂機票出發地選擇「松山」的時候，不要選錯了。