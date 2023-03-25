攝護腺肥大的原因主要是年齡增長及男性賀爾蒙刺激，造成腺體腫大，阻塞正常尿道。泌尿科醫師戴定恩直言「攝護腺肥大幾乎是每個男人都要面臨的事」，並提醒男性們，攝護腺肥大不只是排尿問題，還可能導致腎衰竭。

戴定恩在臉書發文指出，一位60歲男子有前列腺肥大問題，雖然有感受到排尿斷斷續續、夜尿多，但因為用力上仍上得出來，就沒有多留意。沒想到有天突然尿不出來，緊急掛急診，立刻放了導尿管，確診腎功能惡化，再晚就有可能變腎衰竭。

戴定恩表示，男性中老年後，攝護腺肥大的機率超級高，「攝護腺肥大幾乎是每個男人都要面臨的事。」並提醒，如果開始感覺到尿尿流速很慢、很用力才能尿、尿不乾淨、尿斷斷續續、頻尿或夜尿，及早就醫控制病情，早發現靠吃藥就能解決。

至於攝護腺肥大怎麼預防？戴定恩建議，男生從年輕時就要多保養，多吃茄紅素食物（煮熟的番茄）、多吃含鋅的食物（牡蠣、南瓜籽、瘦肉）及多喝水。