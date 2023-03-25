日前台中市發生一起高中生輕生事件，起因疑為遭到師長霸凌、栽贓偷竊，該生在向師長、家長多方求助無門的狀態下，走上絕路。對此，知名律師呂秋遠直言，「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的」，而他也提供3種觀點，建議身為老師、家長、學生，若是遇到類似的狀況該如何處理與面對。

人本教育基金會及多名民代22日陪同家長召開記者會指出，該生因在校內喝酒、抽菸而被學校列為重點輔導對象，去年10月至今年1月間遭受校方人員密集的搜身、搜書包，栽贓、標籤化及孤立等不當違法管教，才被逼走上絕路。教育局24日指出，校方對此事處理態度消極，此案相關人員共8人，包括校長、主任教官等7人調離現職，另學務主任將由校方召開教評會決議是否停聘。

對此，律師呂秋遠今（25日）凌晨在臉書發文表示，雖然相信大多數的學校老師，都是站在幫助孩子成長的角度去輔導，然而，實在很難想像，現在的高中竟然還存在這樣的管教方式，「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的，而就算他沒死，往後他也得付出一輩子的代價，把自己的內在小孩關起來，不讓他出現，因為這個幽靈，一旦出現，會一直纏繞他一輩子，讓他生不如死」，而那些逼迫他的大人們，卻早就忘記這個人、這些事，還以身為教育者而沾沾自喜。

「一個孩子走了，這些人都是共犯，包括袖手旁觀者，都是」。呂秋遠以近期熱播的韓劇「黑暗榮耀」為例，指出大部分的青少年，在面臨霸凌時還來不及長大，內在就已經乾枯了，怎麼還有能力「復仇」？對此，呂秋遠提出以下3個觀點與建議。

一、

如果是「老師」遇到這樣的狀況，首先，「請不要把你的情緒與偏見，放在任何一個孩子身上」，他們或許不完美，但是我們在社會上跌跌撞撞這麼久，我們的傷痕也沒少過；再者，「請不要濫用自己的權威，用惡毒的言語貶低青少年、用污衊的方式攻擊未成年」，我們是成年人，請平等的尊重與看待別人；特別是，「請不要標籤化一個孩子」，對孩子而言，他得要花一輩子的時間療傷。

二、

如果是「家長」，「第一時間，請相信你的孩子」，他只有你，你不相信他，他會覺得，說謊或許還比較有用，假如覺得校方的處理方式太過分，該提告就要告，刑事、民事一個都別少，「他讓你的孩子每天做惡夢，你就讓他的生活也充滿上法院的惡夢。」

三、

如果是「學生」，「請勇於求助」，這些人只不過年紀比你大一些，但是他們的腦袋不一定比你清楚，假如覺得自己被當成垃圾看待，該反擊就反擊，也可以請律師幫忙，「有些大人只是自以為是，別把他們的話當作聖旨。只要不傷害自己、不傷害別人，你有權利讓自己的善良也有鋒芒」。

最後，呂秋遠表示，如果有人曾經批評過這名少年，請出面道歉，「你才垃圾，你全家都垃圾，而且在哪個時代都是」。

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